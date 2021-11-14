Полузащитник Коваленко об игре с боснийцами: чрезвычайно важная встреча

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Полузащитник итальянской “Специи” Виктор Коваленко поделился мыслями по поводу поединка отборочного этапа к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

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Коваленко сначала вспомнил ничейный результат в матче с болгарами (1:1).

“В поединке с Болгарией мы продемонстрировали хороший футбол. Жаль, конечно, что не забили больше. Это была наша игра, мы должны были побеждать — и даже с крупным счетом. Но имеем то, что имеем. Надо уже забывать этот матч и готовиться к самому важному”, — отметил игрок.

Коваленко назвал боснийскую сборную удивительно хорошей командой.

“Все ребята в нашей сборной — профессионалы. Впереди — чрезвычайно важная встреча, и они понимают, что к ней следует подойти с холодной головой и показать наш футбол. Босния и Герцеговина — это очень хорошая команда. Недаром мы дома сыграли с ней — 1:1. До матча с боснийцами надо готовиться с самой высокой ответственностью”, — добавил Коваленко.



Напомним

Сборная Бразилии досрочно завоевала путевку на ЧМ-2022.