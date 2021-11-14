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В Англии университет ввел курсы по работе студентов в секс-бизнесе

В Англии университет ввел курсы по работе студентов в секс-бизнесе

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Англии Даремский университет решил ввести специальные курсы, чтобы помочь студентам, вовлеченным в секс-индустрию. При этом власти обвинили учебное заведение в “узаконивании опасной индустрии, которая процветает благодаря эксплуатации женщин”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Несмотря на обвинения университет заявил, что действует ответственно, предлагая слушателям советы о том, как оставаться в безопасности. В учебном заведении говорят, что курсы были открыты по просьбе небольшого количества заинтересованных студентов”.

“Мы категорически не хотим поощрять секс-бизнес, но мы стремимся оказывать поддержку нашим студентам”, — сообщил представитель университета.

По его словам, организаторы курсов хотели, чтобы “социальная стигма” не мешала студентам из уязвимых групп получать поддержку, но учебные занятия просто неправильно истолковали.

Как рассказали в Даремському студенческом союзе, целевая аудитория курсов — прежде всего те, кто поддерживает студентов, ведь им нужно среди прочего понимать нормы закона и знать, как реагировать на проблемы.

Напомним

В Германии женщина перепутала секс-игрушку с гранатой.

Источник: УНН
Теги: университеты
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