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Взяли реванш: “Строитель” одолел БК “Харьковские обезьяны”

Взяли реванш: “Строитель” одолел БК “Харьковские обезьяны”

КИЕВ. 14 ноября. УНН. “Строитель” уверенно победил “Харьковских Соколов” в Киеве, сравняв счет в сезонном противостоянии в украинской баскетбольной Суперлиге, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

“Строитель” не дал сопернику так легко атаковать и если в первой четверти подопечные Плеханова еще держались в счете рядом с хозяевами, то дальше “Строитель” начал уходить в отрыв.

Счет 45:31 после первой половины в первую очередь был обусловлен большим количеством бросков киевлянами — 38 против 27 при почти равной точности. А еще у гостей было сразу 13 потерь. После перерыва столичные игроки не дали сопернику догнать себя— 80:71.

Лучшим игроком матча стал Гордон с дабл-даблом (24 очка и 13 подборов). У Клавелла 21 очко.

Стоит отметить, что в своем следующем матче “Строитель” 18 ноября сойдется с “Одессой”, а “Харьковские Соколы” 19 ноября продолжат свою серию выездов матчем в Запорожье.

Дополнение

“Строитель” выиграл 10 матчей при 4-х поражениях и идет вторым в таблице.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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