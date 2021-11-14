Число жертв в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне увеличилось до 144 человек

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Увеличилось число жертв в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне, который произошел 5 ноября в столице Фритауне. Также десятки людей до сих пор проходят лечение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство здравоохранения сообщило в субботу, что в результате взрыва погибло 144 человека. Также в больнице по-прежнему проходят лечение 57 человек, из которых 11 находятся в критическом состоянии.

Бензовоз взорвался после столкновения в пригороде Фритауна. Среди жертв были люди, которые пытались собирать топливо, которое вытекло из разбитого автомобиля.

Как известно, в Сьерра-Леоне взорвался бензовоз 5 ноября. В результате погибли люди. Сначала сообщалось о более ста погибших и десятках людей раненых.

Напомним

В столице Республики Сьерра-Леоне Фритауне произошел взрыв при столкновении грузовика и бензовоза.