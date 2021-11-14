Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 250 млн человек

КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 250 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире COVID-19 инфицировано 253,672,011 человек, из них выздоровел 229,378,146 человек. Количество умерших возросло до 5,110,549.



“Лидеры” по числу инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (47,891,997), Индия (34,426,774), Бразилия (21,953,838), Великобритания (9,524,971), Россия (9,031,851), Турция (8,386,542), Франция (7,275,149) и Иран (6,031,575).



“Лидеры” по количеству летальных случаев

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (783,439), Бразилии (611,255) и Индии (463,245).



Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 3 203 149 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 76 302 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.