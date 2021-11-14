Официальный курс гривны установлен на уровне 26,10 грн/доллар

КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на 14 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,10 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.102 грн за доллар;

29.914 грн за евро;

0.366 грн за российский рубль;

34.996 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 13 ноября курс валют не изменился.