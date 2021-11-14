Новости: Экономика
14 ноября 2021, 06:15 • Юлиана Росковинская • 7065
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,10 грн/доллар
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на 14 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,10 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.102 грн за доллар;
29.914 грн за евро;
0.366 грн за российский рубль;
34.996 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 ноября курс валют не изменился.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram