На 14 ноября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Национальный банк Украины на 14 ноября 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1559.3397 грн;

Серебро —21.0906 грн;

Платина —907.5685 грн;

Палладий — 1728.6120 грн.

В сравнении с 13 ноября курс не изменился.