Новости: Спорт
14 ноября 2021, 06:45 • Сергей Куркович • 8250
Украинка завоевала золотую медаль чемпионата мира по самбо
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Второй день чемпионата мира по самбо, который проходит на территории Ташкента, принес сборной Украины две медали, передает УНН со ссылкой на Федерацию самбо Украины.
Детали
“Золото” впервые в своей карьере одержала Юлия Гребеножко (до 65 кг, Черниговская область, тренеры — Анатолий Маркин и Михаил Руденко). В финале украинка победила Ажар Саликову из Казахстана.
Кроме того, Дмитрий Стеценко завоевал “бронзу” (до 88 кг, Донецкая область, тренеры — Вадим Рогач и Валерий Пархоменко).
Справка
Чемпионат мира по самбо проходит с 12 по 14 ноября в столице Узбекистана Ташкенте.
Источник: УНН
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