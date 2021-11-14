КИЕВ. 14 ноября. УНН. 14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, в Украине празднуют День виноградарей, виноделов и садоводов. Верующие чтят память святых чудотворцев Космы и Дамиана, пишет УНН.

Всемирный день борьбы с диабетом

Эта дата отмечается ежегодно с 1991 года в день рождения Фредерика Бантинга, канадского физиолога, открывшего совместно с профессором Джоном Маклеодом гормон инсулин. Всемирный день борьбы с заболеванием сахарным диабетом отмечается ежегодно в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН.

День виноградаря и винодела

Отмечая работу украинских виноделов, а также на поддержку инициативы работников виноградарско-винодельческой отрасли Украины, 22 сентября 2020 года Президентом Украины был подписан Указ №403/2020 "День виноградаря и винодела", в котором этот праздник официально установлен во второе воскресенье ноября.

Религиозный праздник

По церковному календарю сегодня верующие чтят память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, живших в начале четвертого века. Мальчики рано потеряли отца и их воспитанием занималась мать - святая Феодотия.

Повзрослев, юноши научились врачебной науке, а Господь в знак благодарности за праведный образ жизни даровал им способность исцелять больных. Косма и Дамиан никогда не брали платы с людей, поэтому их и прозвали бессребреники.

Именины

Именины отмечают: Адриан, Фома, Кузьма и Демьян.