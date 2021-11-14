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“Царь, я люблю тебя!”: В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер ко льву и призналась ему в любви

“Царь, я люблю тебя!”: В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер ко льву и призналась ему в любви

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Посетительница Бронского зоопарка в Нью-Йорке залезла в вольер ко львам, объявила о своей любви к “царю зверей” и разбросала деньги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Преодолев ограду, женщина с букетами роз в руках прокричала льву: “Царь, я люблю тебя, я вернулась за тобой”. Потом она начала подбрасывать в воздух деньги.

“Инцидент длился всего несколько минут, и женщина исчезла, когда на место происшествия прибыли работники”, — сообщили в зоопарке.

Оказалось, что это уже второй раз за последние два года, когда эта посетительница беспокоит местных Львов. В 2019 году она так же залезала к ним в вольер, махала животным руками и разговаривала с ними.

Представители зоопарка заявили, что планируют предъявить обвинение в совершении преступления, когда личность женщины установят.

Источник: УНН
Теги: зоопарк
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