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Покер Мбаппе помог Франции разгромить сборную Казахстана

Покер Мбаппе помог Франции разгромить сборную Казахстана

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сборная Франции со счетом 8:0 нанесла поражение команде Казахстана и досрочно завоевала победу в группе D отбора к ЧМ-2022, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

В первом тайме команда Дидье Дешама забила сопернику три мяча. Хет-трик сделал нападающий “ПСЖ” Килиан Мбаппе.

После перерыва дважды отличился форвард “Реала” Карим Бензема. Еще по голу забили Адриен Рабйо, Антуан Гризманн и в четвертый раз за матч Мбаппе.

Таким образом, “трехцветные " завоевали 15 очков в 7-ми матчах и выиграла группу D.

Дополнение

В заключительном туре отборочного цикла французы в гостях сыграют против Финляндии.

Путевки на ЧМ-2022 завоевали команды Бельгии и Франции, которые уверенно победили своих соперников. Голландцы тоже имели все шансы добыть путевку в Катар, но разбазарили фору в два гола в конце матча с Черногорией.

В пятницу сборная Англии разгромила албанцев со счетом 5:0, благодаря чему находится в шаге от выхода на чемпионат мира. Италия и Швейцария сыграли вничью, и в группе С все решится в последнем туре. В конце концов, шотландцы обеспечили себе участие в стыковых матчах.

Источник: УНН
Теги: спорт
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