ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. В течение прошлых суток, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

Детали

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Чермалык противник применил беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Возле населенного пункта Гнутове российские наемники обстреляли наши позиции со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Катериновки на Луганщине оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

В результате обстрела водитель-санитар получил ранение. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья-тяжелое.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.