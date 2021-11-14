Сегодня, 14 ноября в Херсоне ограничат движение транспорта

КИЕВ. 14 ноября. УНН. 14 ноября в Херсоне с 14:00 до 15:00 ограничат движение транспорта. Это связано с проведением в городе велопробега. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Игорь Колыхаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Херсонского городского совета.

ограничат движение по маршруту:

- Площадь Свободы

- Проспект Ушакова

- Улица Илюши Кулика

- Улица Черноморская

- Улица Университетская

- Улица Небесной сотни

- До площади Свободы.