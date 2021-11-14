Новости: Общество
14 ноября 2021, 08:30 • Юлиана Росковинская • 8670
Сегодня, 14 ноября в Херсоне ограничат движение транспорта
КИЕВ. 14 ноября. УНН. 14 ноября в Херсоне с 14:00 до 15:00 ограничат движение транспорта. Это связано с проведением в городе велопробега. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Игорь Колыхаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Херсонского городского совета.
ограничат движение по маршруту:
- Площадь Свободы
- Проспект Ушакова
- Улица Илюши Кулика
- Улица Черноморская
- Улица Университетская
- Улица Небесной сотни
- До площади Свободы.
Источник: УНН
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