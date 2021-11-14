Теннис: Стаховский вышел победителем из украинского дерби в финале турнира в Братиславе

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл парный титул на турнире в Братиславе, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Сергей Стаховский вместе со словаком Филипом Горански взяли верх в финале над еще одним украинцем Денисом Молчановым и Александром Недовесовим из Казахстана— 6:4, 6:4.



Дополнение

Стаховский завоевал свой третий титул на “челенджерах” в паре этого года. Ранее украинец побеждал в дуэте с австралийцем Марком Полмансом на турнирах в Остраве и Праге.

Отметим, что Стаховский завоевал свой третий титул на “челенджерах” в паре этого года. Ранее украинец побеждал в дуэте с австралийцем Марком Полмансом на турнирах в Остраве и Праге.



Напомним

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