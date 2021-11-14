В Украине уже 3,21 млн случаев COVID-19, за сутки-14 490
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3 217 639 случаев COVID-19, за последние сутки - 14 490. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные МИНЗДРАВА Украины.
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“За сутки 13 ноября 2021 года в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1069, медработников — 135)”, — сообщили в МИНЗДРАВЕ.
Детали
Также за последние сутки:
Госпитализировано — 4 881 человек;
Летальных случаев— 403;
Выздоровел (лица) — 11 146;
Осуществлен тестирований в сутки— 145 241.
За все время пандемии в Украине:
Заболело — 3 217 639 человек;
Выздоровел — 2 631 240 человек;
Летальных случаев— 76 705;
Проведен ПЦР-тестов— 15 225 531;
Из заболевших за минувшие сутки: дети — 1 622, медработники— 436.
Больше всего случаев за сутки выявили в Днепропетровской области (1 630), Одесской (979), Харьковщине (1 050) и в Запорожье (1029).
Больше всего летальных случаев — на Днепропетровщине (100), в Киеве (50), в Харьковской области (25).
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавирус в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.
В пределах адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Ввиду "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень-предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
13 Сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.
20 Сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в "красную" зону перешли 16 областей и Киев.