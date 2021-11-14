В Украине уже 3,21 млн случаев COVID-19, за сутки-14 490

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине зафиксировано уже 3 217 639 случаев COVID-19, за последние сутки - 14 490. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные МИНЗДРАВА Украины.

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“За сутки 13 ноября 2021 года в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1069, медработников — 135)”, — сообщили в МИНЗДРАВЕ.

Детали

Также за последние сутки:

Госпитализировано — 4 881 человек;

Летальных случаев— 403;

Выздоровел (лица) — 11 146;

Осуществлен тестирований в сутки— 145 241.

За все время пандемии в Украине:

Заболело — 3 217 639 человек;

Выздоровел — 2 631 240 человек;

Летальных случаев— 76 705;

Проведен ПЦР-тестов— 15 225 531;

Из заболевших за минувшие сутки: дети — 1 622, медработники— 436.

Больше всего случаев за сутки выявили в Днепропетровской области (1 630), Одесской (979), Харьковщине (1 050) и в Запорожье (1029).

Больше всего летальных случаев — на Днепропетровщине (100), в Киеве (50), в Харьковской области (25).

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавирус в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевили в форму адаптивного карантина.

В пределах адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Ввиду "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень-предусматривает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

13 Сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.

20 Сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Впоследствии в "красную" зону перешли 16 областей и Киев.