Сегодня в Луцке планируют провести совещание с секретарем СНБО относительно границы

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня, 14 ноября в 13.00 начнется межведомственное совещание под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилова с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, председателями Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Волынской областной государственной администрации.

Детали

Целью совещания является координация и контроль за выполнением центральными и местными органами исполнительной власти, правоохранительными органами, воинскими формированиями задач, которые определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года, в частности, о дополнительных мерах по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы.

Контекст

8 Ноября на польско-белорусском границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащакзаявил,что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 Ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усилит охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполіції и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. Силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.