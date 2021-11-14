Хоккей: сборная Украины провела второй поединок на турнире в Венгрии
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сборная Украины по хоккею минимально уступила во втором матче Мемориала Тамаша Шаркози хозяевам турнира венграм. Об этом информирует УНН со ссылкой на прессслужбу ФХУ.
Детали
Как и в предыдущем матче, “желто-голубая” команда пропустила быструю шайбу. Соперники почти мгновенно разыграли большинство. Но так же быстро свое первое численное преимущество после вскоре реализовала и украинская команда. То Андрей
Михнов, выйдя на ворота справа, элегантно перехитрил вратаря соперников броском в ближний верхний угол.
Во втором периоде украинцам было трудно создавать конкуренцию оппонентам учитывая то, что наши хоккеисты заработали сразу 14 минут штрафа.
В этой ситуации надо особо отметить вратаря Олега Петрова, который провел прекрасный матч и заслуженно был признан в составе сборной Украины лучшим. Не спас во втором периоде Олег лишь раз. То когда Вілмос Галло и забил в формате 5×3 забил, как оказалось, победную шайбу— 2:1.
Контекст
Шестеро хоккеистов “Донбасса” покинули сборную накануне игры с Италией.