Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Оператор ГТС Украины ожидает решения по участию в сертификации "Северного потока-2" на следующей неделе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
7770

Туманы и до 14° тепла: прогноз погоды на сегодня

Туманы и до 14° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Дождей в Украине сегодня не ожидается, утром местами туманы. Днем - до 14 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 14 ноября в Украине без осадков.

В восточной части и на Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, в южных областях и на Закарпатье 10-14°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, Укргидрометцентр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.