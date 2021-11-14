Туманы и до 14° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Дождей в Украине сегодня не ожидается, утром местами туманы. Днем - до 14 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 14 ноября в Украине без осадков.

В восточной части и на Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, в южных областях и на Закарпатье 10-14°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.