"Надо усиливать": в Польше считают недостаточными санкции против Беларуси

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Предложение о введении новых санкций против Беларуси из-за дестабилизации восточных границ ЕС является правильным решением, ведь санкции нужно усилить. Такое мнение выразил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского радио, пишет УНН.

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“Мы заинтересованы в усилении санкций (против Беларуси — ред.), потому что они, на наш взгляд, недостаточны, и также (недостаточны — ред.) и в глазах соседних стран. Однако я хотел бы отметить, что это большой прогресс в официальных заявлениях”, — сказал Солох.

Что было ранее

Послы ЕС утвердили критерии пятого пакета санкций в отношении Беларуси. Политический "зеленый свет", вероятно, будет дан на заседании совета ЕС на уровне глав МИД 15 ноября.

Дополнение

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.