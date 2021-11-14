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Новости: Криминал и ЧП
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Был нетрезв: мужчина "заминировал" во Львове участок полиции

Был нетрезв: мужчина "заминировал" во Львове участок полиции

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во Львове пьяный мужчина "заминировал" полицейский участок. Правоохранители обследовали помещение и взрывчатку не нашли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию полиции Львовской области.

Цитата:

“13 ноября в полночь в полицию поступило анонимное сообщение о том, что отдел полиции на Сыхове во Львове заминирован”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что правоохранители обследовали помещение и прилегающую территорию — взрывоопасных предметов обнаружено не было.

"Полицейские в течение нескольких часов установили личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании. Им оказался 36-летний львовянин. По его словам, в полицию он позвонил, находясь в нетрезвом состоянии”, — отмечается в сообщении.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Во Львове 48-летняя женщина “заминировала” здание ГУНП во Львовской области и еще одного отделения полиции. Взрывчатку не нашли.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, минирование, полиция
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