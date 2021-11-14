В России уже почти неделю от COVID-19 ежедневно умирают более 1200 человек

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В России уже целый месяц ежедневно выявляют более 30 тыс. новых случаев коронавируса. За последние сутки зафиксировано 38 823 случая COVID-19. При этом уже шестой день подряд от COVID-19 в РФ умирают более 1200 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные российского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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“За последние сутки в России выявлено 38 823 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 060 (7,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается что, в Российской Федерации зарегистрировано в целом 9 070 674 случая (+0,43%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 784 585. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 29 821 человек.

Отметим, что уже шестой день подряд от последствий COVID-19 умирают более 1200 человек. Так, за последние сутки подтверждено 1 219 летальных исходов с коронавирусом. Летальных случаев за все время — 255 386.

Дополнение

Осенью из-за распространения штамма “Дельта” в России началась новая вспышка заболеваемости COVID-19. Почти ежедневно федеральный оперативный штаб сообщает о новых максимумах суточной заболеваемости и смертности.

С 30 октября по 7 ноября в России действовал период нерабочих дней, который ввели, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Стоит также отметить, что российские ведомства учитывают в своей статистике данные из оккупированных украинских АР Крым и Севастополя.