Поселок на Донбассе обстреляли боевики, под завалами оказались люди

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Донецкой области из-за ночного обстрела со стороны боевиков поселка Невельское Покровского района разрушено и повреждено по меньшей мере четыре частных дома. Из-под завалов спасатели вытащили мужчину и женщину. Об этом утром в воскресенье сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата:

“По меньшей мере четыре частных дома пострадали в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района. Два из них — уничтожены полностью... Во время обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди — 65-летний мужчина и 63-летняя женщина”, — написал Кириленко в Facebook.

Детали

По его словам, выбраться из-под обломков им помогали спасатели ГСЧС.

Он сообщил, что обстрел произошел ночью. По сообщению военных — из 120-миллиметровых минометов. Информация о поврежденных домах поступила от спасателей и правоохранителей, которые вместе с медиками скорой помощи прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь людям.

Все поврежденные дома, о которых известно сейчас, расположены на улице Молодежной.

“По счастливому стечению обстоятельств, никто из гражданских не пострадал”, — отметил Кириленко.

Он напомнил, что, по сообщению штаба ООС, ранен один военнослужащий — водитель-санитар. “Он доставлен в военный госпиталь. Состояние его здоровья тяжелое”, — добавил председатель ВГА.

“Дальнейшее обследование поселка и уточнение информации о повреждениях состоится сегодня силами правоохранителей и представителей местной власти”, — написал Кириленко.

Дополнение

В течение прошлых суток, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.