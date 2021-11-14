Украинка стала триумфатором международных соревнований по лыжным гонкам

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинские лыжные гонщики с выигранной медали дебютировали в соревновательном сезоне 2021-2022 на турнире в Вуокатти, сообщает УНН со ссылкой на данные Федерации лыжного спорта Украины.

Детали

На соревнованиях FIS в финском Вуокатти Марина Анцибор в первый соревновательный день выиграла "золото" в гонке классическим стилем. Второй и третьей финишировали финки Анни Алакоски и Жозефина Бук.

Другие украинцы заняли следующие позиции: Виктория Олех финишировала 5-й, Валентина Каминская - 10, Юлия Кроль - 21, Дарья Рублева - 22, Дарья Ковалева - 30, Анастасия Шабалдина - 39.

Среди мужчин Алексей Красовский стал 20, Дмитрий Драгун - 23, Руслан Перехода - 26, Александр Лисогор - 30, Виталий Ильченко - 36, Владимир Аксюта - 42, Виталий Колупайко - 48.