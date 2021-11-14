"Красная" зона в Киеве: нарушителям COVID-правил в транспорте выписали уже полсотни протоколов
КИЕВ. 14 ноября. УНН. С начала действия “красной” зоны карантина в Киеве правоохранители проверили уже более 3,2 тыс. транспортных средств на предмет соблюдения COVID-ограничений. По результатам уже составили 54 админпротоколов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные полиции Киева.
Детали
По данным столичной полиции, в общем 1-13 ноября проведено 6 276 проверки, бизнеса - 2 990, на транспорте — 3 286.
По результатам проверок бизнеса правоохранители составили 69 админпротоколов за ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) КУоАП. За нарушения на транспорте составили 54 таких протоколов, и еще 2 366 админпостановления по ч. 2 ст. 44-3 КУоАП.
Контекст
С 1 ноября Киев вошел до “красной” зоны карантина. В городе ввели строгие ограничения.
Общественный транспорт закрывать не собираются. Он будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт. А выборочно - специальные группы правоохранителей.
Работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать и проводить:
- заведения питания
- отели
- учреждения социальной защиты
- спортзалы и фитнес-центры
- ЦНАПы, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
- торгово-развлекательные центры
- массовые мероприятия