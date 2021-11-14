Очередные попытки прорыва мигрантов, провокации со стрельбой: ситуация на границе Беларуси и Польши

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Белорусская сторона сегодня готовится к новой попытке пересечения белорусско-польской границы, где собрались мигранты. Ночь была неспокойная - в польских силовиков на границе бросали камни. Также зафиксировано обострение ситуации - со стрельбой в воздух. Об этом сообщили в польских Минобороны, пограничной службе и полиции и представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, пишет УНН.

Детали

"После 20:00 в окрестностях Колонии Клюковичи во время попытки силового пересечения границы на полицейских было совершено нападение. Брошенный камень попал в шлем офицера. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищавший голову полицейского", -сообщила полиция Подляского воеводства.

Об этом сообщили и в польском Минобороны: "В течение ночи мигранты, пытавшиеся попасть в Польшу, забрасывали обломками солдат и офицеров. Мигрантам не удалось прорваться на польскую сторону".

W nocy żołnierze i funkcjonariusze zostali obrzuceni gruzem przez migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski. Migrantom nie udało się przedrzeć na polską stronę.pic.twitter.com/JL2PRZsY8S — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL)November 14, 2021

"После "тихой" ночи в окрестностях лагеря в Кузьнице мы сейчас наблюдаем, что в этом месте находится больше групп вооруженных офицеров белорусских служб. Мы замечаем переполох среди мигрантов. Был также микроавтобус телевизионного вещания. Некоторые палатки начинают исчезать. Иностранцы получают инструкции, оборудование и газ от белорусских служб. Видно, что белорусская сторона сегодня готовится к большой попытке пересечь границу. Наши силы готовы к действиям", - отметили сегодня в пограничной службе Польши, распространив соответствующее видео.

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Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od służb. Widać, że strona przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania@Straz_Graniczna@MON_GOV_PL@PolskaPolicjapic.twitter.com/UnL43czw19 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna)November 14, 2021

На это указали и в Минобороны Польши.

Migranci zaczynają znosić gałęzie z lasu. Pojawili się również przedstawiciele białoruskich mediów. Większość namiotów, w których przebywali migranci jest usuwana.pic.twitter.com/pgBvBr3PHG — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL)November 14, 2021

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин опубликовал фото мужчины, который, находясь с белорусской стороны, стрелял в воздух и пытался прорваться через границу.

"На границе с Польшей со стороны Беларуси есть люди, которые время от времени обостряют ситуацию. Этот человек стрелял в воздух, а затем пытался повредить польскую границу", - написал Жарин в Twitter.

Przy granicy z Polską po stronie Białorusi co chwilę pojawiają się osoby, które eskalują sytuację.



Ten mężczyzna oddał strzały w powietrze, potem próbował uszkodzić polską barierę graniczną.pic.twitter.com/0Be9hPEpIT — Stanisław Żaryn (@StZaryn)November 14, 2021

Он также сообщил, что "в последние дни появилась информация, что на границу привозят щебень и камни белорусских строительных компаний. Было замечено несколько грузовиков с таким грузом".

Дополнение

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.