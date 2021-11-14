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Новости: Киев
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В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 50 человек

В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 50 человек

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве выявили за минувшие сутки около 450 больных коронавирусом. 50 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в Facebook, пишет УНН.

Цитата:

“447 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 50 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 6874 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 278 858”, — сообщил Виталий Кличко.

Детали

Заболели за прошедшие сутки: 246 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 157 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет. А также 23 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 21 мальчик от 4 до 17 лет.

Среди тех, кто умерли: 28 женщин от 34 до 86 лет и 22 мужчины от 38 до 93 лет.

В больницы столицы госпитализировали 72 больных на коронавирус и 248 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровели 232 человека. Всего коронавирус преодолели 239 454 жителя столицы.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 126, в Оболонском — 68 и в Днепровском районе — 56 случаев”, — отметил Виталий Кличко.

Дополнение

Высокую загруженность коек с кислородом из-за роста случаев COVID-19 фиксируют в больницах в Киеве и восьми областях Украины, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемической опасности.

В Украине зафиксировано уже 3 217 639 случаев COVID-19, за последние сутки — 14 490.

Источник: УНН
Теги: Киев, Виталий Кличко, Коронавирус

В тексте упоминаются

Кличко Виталий
Кличко Виталий
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