"Уверяли, что они блогеры": на украинско-польской границе задержали группу граждан Турции

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Шестеро граждан Турции пытались убедить украинских пограничников, что они блогеры и ехали для съемок живописного пограничья. Однако выяснилось, что они заплатили 700 долларов водителю, чтобы доехать до границы с ЕС, а впоследствии планировали попасть в Германию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что наряд от отдела “Нисмичи” Львовского отряда ГПСУ на окраине одного из населенных пунктов Червоноградского района, вблизи границы с Польшей, остановил для проверки автомобиль Skoda.

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“Машиной, которой управлял гражданин Турции, ехало шестеро его соотечественников, которые имели документы, удостоверяющие лиц, среди которых и малолетний ребенок. В ходе беседы иностранцы пытались убедить пограничников, что они блогеры и ехали для проведения съемок живописного пограничья. Однако во время последующей беседы признались, что они заплатили 700 долларов США водителю, чтобы доехать до приграничья, а впоследствии планировали добраться до стран ЕС, а именно — в Германию”, — говорится в сообщении.

Детали

В ГПСУ также сообщили, что и другом случае пограничный наряд отдела “Сянки” этого же отряда обнаружил и задержал трех человек, которые нарушили государственную границу из Польши в Украину.

"Документов иностранцы не имели и сообщили охранникам границы, что они туристы. После проверки пограничники установили, что задержанными являются граждане Польши в возрасте 24 лет. Они двигались по туристическому маршруту к истоку реки Сян, однако заблудились”, — отмечается в сообщении.

Дополнения

На Закарпатье водитель машины на иностранных номерах скрылся, оставив автомобиль, набитый табачным контрафактом.