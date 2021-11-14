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Королева Елизавета II потянула спину и отменила участие в церемонии памяти погибших в войнах

Королева Елизавета II потянула спину и отменила участие в церемонии памяти погибших в войнах

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Британская королева Елизавета II в последний момент отменила свое участие в запланированной на 14 ноября воскресной церемонии поминовения погибших в военных конфликтах, сообщили в Букингемском дворце, пишет УНН.

Цитата:

"Королева потянула спину и сегодня утром с большим сожалением решила, что не сможет присутствовать на сегодняшней воскресной поминальной службе в Кенотафе. Ее Величество разочарована тем, что пропустит службу", - говорится в заявлении Букингемского дворца, которое цитирует Sky News.

Детали

По словам источников телеканала, королева надеется, что на следующей неделе ее график легких служебных обязанностей не изменится из-за травмы.

Дополнение

В конце октября королеву Великобритании госпитализировали в больницу для обследования. В медицинском учреждении она провела ночь.

Потом королева отменила поездку в Северную Ирландию - после рекомендации медиков больше отдыхать, а позже возобновила выполнение “легких обязанностей”.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Елизавета ІІ, королева
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