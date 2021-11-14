Польская полиция заявила о прорыве группы мигрантов из Беларуси накануне. Часть из них задержали
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Группа из около 50 мигрантов накануне, 13 ноября, под вечер прорвалась из Беларуси на территорию Польши. Часть из них задержали. Об этом сообщили в воскресенье в полиции Подляского воеводства, пишет УНН.
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"Вчера, до 17:00, возле Стажина в Польшу прорвались около 50 человек. В розыске мигрантов, которые нелегально пересекают границу, участвовал 21 полицейский, а также военнослужащие и сотрудники пограничной службы. Сотрудники полиции задержали 22 граждан Ирака", - указали в полиции.
Детали
Также польские правоохранители сообщили, что вчера же полиция задержала 4 человек за пособничество в незаконном пересечении границы. "Задержанные - двое граждан Грузии, гражданин Польши и Сирии. Они перевезли 13 человек, которые нелегально пересекли границу", - отметили в полиции Подляского воеводства.
А уже вечером с белорусской стороны в офицеров начали лететь камни. В полиции указали, что один офицер обратился к врачам.
Тем временем, по данным польских пограничников, белорусская сторона сегодня готовится к новой попытке пересечения белорусско-польской границы.
Дополнение
8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.
В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.
10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.
Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.