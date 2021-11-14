Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,10 0,0000  EUR: 29,91 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украину идет похолодание: мороз прогнозируют и днем
В Украину идет похолодание: мороз прогнозируют и днем 41205
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8775

Кулеба созвонился с главой дипломатии ЕС: обговорили действия РФ и ситуацию у украинских границ

Кулеба созвонился с главой дипломатии ЕС: обговорили действия РФ и ситуацию у украинских границ

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем ситуацию с безопасностью на Донбассе, во временно оккупированном Крыму и возле украинских границ, сообщили в МИД по итогам переговоров, пишет УНН.

Цитата:

“Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС. Глава украинской дипломатии рассказал Высокому представителю ЕС о ситуации в сфере безопасности на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что министр “подчеркнул деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политических и иных мер для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий”.

“Жозеп Боррель заверил в поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Брюссель запланирован на 15 ноября. Там он проведет отдельную встречу с коллегами из Германии и Франции. Стороны обсудят активизацию Нормандского формата.

Источник: УНН
Теги: граница, ЕС, МИД, Россия, Донбасс, Крым, Украина, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.