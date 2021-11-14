Кулеба созвонился с главой дипломатии ЕС: обговорили действия РФ и ситуацию у украинских границ

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем ситуацию с безопасностью на Донбассе, во временно оккупированном Крыму и возле украинских границ, сообщили в МИД по итогам переговоров, пишет УНН.

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“Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС. Глава украинской дипломатии рассказал Высокому представителю ЕС о ситуации в сфере безопасности на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что министр “подчеркнул деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политических и иных мер для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий”.

“Жозеп Боррель заверил в поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Брюссель запланирован на 15 ноября. Там он проведет отдельную встречу с коллегами из Германии и Франции. Стороны обсудят активизацию Нормандского формата.