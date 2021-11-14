В Луцке собрали межведомственное совещание СНБО относительно границы. Присоединился посол Польши

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий принимает участие в межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, которое посвящено безопасности государственной границы Украины в условиях белорусской миграционной операции. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии пресс-секретаря посольства Республики Польша в Киеве Матеуша Натковского, который есть в распоряжении УНН.

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“Сообщаем, что по приглашению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий участвует в совещании силовых ведомств, посвященном безопасности государственной границы Украины в условиях белорусской миграционной операции. Совещание проходит в Луцке в помещениях Волынской областной государственной администрации”, — сообщил Натковский.

Дополнение

Сегодня, 14 ноября, в 13:00 началось межведомственное совещание под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилова с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, головами Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций.

Целью совещания является координация и контроль за выполнением центральными и местными органами исполнительной власти, правоохранительными органами, воинскими формированиями задач, которые определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года, в частности, о дополнительных мерах по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.