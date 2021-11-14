Военные у границы с Беларусью готовы реагировать на попытки диверсантов прорваться в Украину под видом мигрантов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ, которые выполняют задачи вдоль участка границы с Беларусью, никоим образом не будут применять оружие против мигрантов на границе. Однако, под таковых могут маскироваться диверсанты. Такое заявление сделали в бригаде сегодня, пишет УНН.

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“Некоторые издания неверно подали и распространили наше сообщение от 13 ноября 2021 года. Военнослужащие 61 опебр никоим образом не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем, под видом мигрантов могут проникать диверсионно разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена наша воинская часть”, — говорится в сообщении.

Что было ранее

13 ноября 61-я отдельная пехотная егерская бригада заявила, что подразделения 61 опебр выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. “Они просто будут уничтожены нашими подразделениями”, — отмечалось тогда в сообщении.

Дополнение

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что огнестрельное оружие — это не инструмент в борьбе с миграционным кризисом.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что военные не могут открывать огонь в случае прорыва украинской границы мигрантами.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.