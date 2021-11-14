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Антисемитский марш в Польше получил жесткую реакцию главы МИД Израиля и Дуды

Антисемитский марш в Польше получил жесткую реакцию главы МИД Израиля и Дуды

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид резко раскритиковал в Twitter антисемитский инцидент, который произошел в польском городе Калиш 11 ноября, пишет УНН.

Цитата:

“Ужасный антисемитский инцидент в Польше напоминает каждому еврею о силе ненависти, которая существует в мире”, — написал Лапид в своем Twitter.

В то же время политик добавил, что приветствует заявление польских властей об однозначном осуждении событий в Калише, подчеркнув, что это важно и необходимо.

Что произошло

11 ноября в Калише был организован марш под лозунгом “Это Польша, а не Полин”, участники которого, обнародовав антисемитские лозунги, прошли к площади Главный Рынок, где сожгли текст Калишского устава, изданного князем Калиша Болеславом Благочестивым в 1264 году, сообщает RMF 24. Указано, что это один из важнейших документов в истории Калиша. "Он гарантировал евреям существование еврейских судов и отдельных судов по делам, в которых были вовлечены как евреи, так и христиане. Кроме того, он обеспечивал личную свободу и безопасность для евреев, включая свободу религии, путешествий и торговли”, — сообщил польский телеканал.

Реакция с польской стороны

“Я решительно осуждаю все акты антисемитизма. Варварство, совершенное группой хулиганов в Калише, противоречит ценностям, на которых основывается Республика Польша. А учитывая ситуацию на границе и пропагандистские кампании против Польши, это даже акт измены”, — прокомментировал президент Польши Анджей Дуда в воскресенье.

В пятницу власти Калиша сообщили, что глава города сообщил в прокуратуру о подозрении в совершении преступления организаторами марша.

В субботу представители христианских церквей и общин Калиша обнародовали заявление по этому поводу.

Они подчеркнули, что Калиш в течение веков был городом многих религий и культур, которые сосуществовали, уважали и обогащали друг друга.

“События 11 ноября, которые состоялись в нашем городе, являются болезненными, поскольку подрывают основные человеческие и христианские ценности, такие как взаимное уважение, диалог и сотрудничество. Инцидент сожжения Калишского устава особенно поражает еврейскую общину. Это проявление антисемитизма. Мы выражаем соболезнования всем людям, которых это событие особенно затронуло и ранило”, — подчеркнули подписанты заявления.

"Как христиане разных конфессий и церковных сообществ, которые сосуществуют в Калише, мы хотим строить настоящее и будущее нашего города и нашей родины в духе Евангелия, любви к ближнему и взаимоуважения“, — заявили они.

Источник: УНН
Теги: Польша, Израиль, Анджей Дуда
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