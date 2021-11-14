На межведомственное совещание СНБО относительно границы в Луцк приехали силовики: среди участников Монастырский и Баканов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На межведомственное совещание под председательством секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, посвященное безопасности государственной границы Украины, приехали руководители силовых ведомств и несколько министров. Среди них - министр внутренних дел Денис Монастырский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр обороны Алексей Резников и топ-чиновники ВСУ, пишет УНН со ссылкой на информацию СНБО.

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"Во время совещания будет заслушан совместный доклад Министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, Главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, Председателя Государственной миграционной службы Наталья Науменко и и.о. Главы ГСЧС Украины Сергея Крука о ситуации на украинско-белорусской государственной границе и планируемые меры по обеспечению соблюдения режима государственной границы и общественного порядка", - говорится в сообщении.

Детали

В Луцке по поручению Президента Украины Владимира Зеленского под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова собрали совещание относительно дополнительных мер по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы.

Целью совещания является координация и контроль за выполнением центральными и местными органами исполнительной власти, правоохранительными органами, воинскими формированиями задач, которые определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года, в частности, о дополнительных мерах по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы.

На совещание приглашены главы иностранных дипломатических миссий - Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки.

"Участие в совещании также принимают Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан, начальник ГУР МО Кирилл Буданов, Командующий ССО ВСУ Григорий Галаган, Первый заместитель Секретаря СНБО Руслан Демченко, заместитель Секретаря СНБО Сергей Демедюк, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, Министр обороны Украины Алексей Резников, заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, Председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец, председатель Волынского областного совета Григорий Непопад, заместитель Министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, начальник Департамента контрразведки СБУ Александр Руснак, представители территориальных подразделений государственных органов, специалисты Аппарата СНБО Украины", - отметили в СНБО.

Дополнение

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.