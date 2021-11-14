ЕС расширит санкции против Беларуси 15 ноября - Боррель

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министры иностранных дел стран Европейского Союза 15 ноября расширят санкции против Беларуси из-за дестабилизации восточных границ ЕС. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Le Journal du Dimanche, пишет УНН.

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На вопрос, что решит Совет министров иностранных дел ЕС в понедельник, Боррель ответил: "Мы дадим зеленый свет расширению правовых рамок наших санкций против Беларуси, чтобы они могли применяться ко всем, кто причастен к незаконному ввозу мигрантов этой страны".

Детали

Также он рассказал, что под санкции - визовые запреты и замораживание активов - могут попасть руководители авиакомпаний и туристических агентств.

"Но это не помешает нам в понедельник наложить санкции в рамках уже действующих уже в пятый раз на около тридцати чиновников администрации Лукашенко, вовлеченных в этот кризис", - указал Боррель.

Что было ранее

Послы ЕС утвердили критерии пятого пакета санкций в отношении Беларуси.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.