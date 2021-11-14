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В польском Вроцлаве автомобиль наехал на украинца, который работал в колодце

В польском Вроцлаве автомобиль наехал на украинца, который работал в колодце

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В автоаварии в центре польского города Вроцлав пострадал украинский рабочий, пишет УНН со ссылкой на Gazeta Wrocławska.

Детали

ДТП произошло накануне. Автомобиль наехал на мужчину, который работал в телекоммуникационном колодце.

"Мужчина за рулем легковушки Volkswagen, заезжая на стоянку возле отеля, не заметил мужчину, который работал в колодце телекоммуникаций", - пишет издание, указывая, что работнику "зацепило голову".

"Раненого рабочего, гражданина Украины, доставили в больницу на Боровской. У него глубокая рана головы, но после аварии он был в сознании", - отмечает издание.

Полицейские, которые работали на месте аварии, сначала установили, что место работ не было должным образом обустроено. Однако детали ДТП установит следствие.

Дополнение

Во вторник, 9 ноября, в польском городе Ханьча произошло ДТП с микроавтобусом, в котором находились украинцы. В результате погибли двое граждан, еще двое были госпитализированы. 

Источник: УНН
Теги: ДТП, Польша
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