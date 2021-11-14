Центр стратегических коммуникаций заявил о фейке "61-й отдельной пехотной егерской бригады"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что такого подразделения, как "61-я отдельная пехотная егерская бригада" не существует в природе, пишет УНН.

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"В СМИ распространяется заявление с Фейсбук-страницы "61-й отдельной пехотной егерской бригады" о намерении применять оружие против мигрантов, которые будут прорываться из Беларуси" (хотя впоследствии там же было уточнено, что не против самих мигрантов, а против диверсионных групп, которые могут маскироваться под беженцев)", - сказано в сообщении Центра при МКИП.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, как указано, "выяснил, что эта ФБ-страница не имеет отношения к ВС Украины. А именно, что такого подразделения как "61-я отдельная пехотная егерская бригада" не существует в природе. Проще говоря, он является фейковым. В составе ВС Украины есть только "61 отдельная пехотная бригада корпуса резерва", которая никаких заявлений не делала".

Детали

В центре призвали "не использовать творчество фейковых ресурсов в информационных сообщениях, поскольку такие заявления не отражают позицию ВСУ, противоречат официальной политике государства и охотно используются российской пропагандой".

Добавим, что страница в Facebook 61-й отдельной пехотной егерской бригады существует не первый год и ранее цитировалась украинскими СМИ.