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Тошнота и потеря веса: врач рассказал, что некоторые больные коронавирусом путают инфекцию с отравлением

Тошнота и потеря веса: врач рассказал, что некоторые больные коронавирусом путают инфекцию с отравлением

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Многие люди путают ранние симптомы COVID 19 с отравлением. Врач Андрей Роханский посоветовал в таком случае незамедлительно проходить тестирование и начинать лечение, передаёт УНН.

Цитата:

“Штамм „Дельта“ в списке симптомов имеет тошноту. Соответственно — люди мало едят и слабеют. Некоторые считают, что они отравились. То есть болезнь начиналась с таких симптомов, что людям казалось, что они вчера съели что-то не то. Но на самом деле это был коронавирус. Если человек в принципе не склонен к употреблению некачественных продуктов, то нужно сразу тестироваться и лечиться”, — пояснил врач.

Главное последствие коронавируса — это средняя или тяжелая форма, которая возникает вследствие вирусной пневмонии, напоминает Роханский.

“И это никуда не делось. Те, кто попадет в реанимацию, играют в рулетку со своей жизнью. Понятно, что мы устали, но приближается очередная волна эпидемии, и в первую очередь нужно вакцинироваться, потому что мы своими силами создаем коллективный иммунитет. Если у нас есть вакцина, то мы должны ее использовать и вакцинироваться”, — резюмировал Роханский.

Добавим

О важности раннего лечения коронавируса заговорили уже и народные депутаты.

В то же время, по словам главного инфекциониста, заслуженного врача Ольги Голубовской, в ближайшее время врачи получат новые протоколы для лечения больных COVID-19 штаммом “Дельта”.

Источник: УНН
Теги: лечение, Коронавирус, раннее лечение коронавируса
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