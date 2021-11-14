Украина готовится к различным сценариям на польско-белорусской границе - Данилов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет УНН со ссылкой на заявление по итогам межведомственного совещания под руководством секретаря СНБО относительно границы.

Сообщается, что во время совещания Данилов отметил, что дополнительные меры по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы были определены по результатам заседания СНБО Украины 10 ноября 2021 года.

Цитата:

“Восьмой год продолжается военная агрессия со стороны РФ, и то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом, — это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе”, — сказал он.

По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч человек — так называемых беженцев”.

“Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования”, — отметил Данилов.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что "Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе".

Он также выразил убеждение относительно "необходимости создания межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования”.

Детали

В своем докладе о состоянии выполнения определенных на заседании СНБО Украины задач министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отметил, что осуществляется концентрация усилий для противодействия этой угрозе. В частности задействованы все структуры МВД, происходит взаимодействие с ВСУ, силами территориальной обороны, общественными объединениями.

По словам Монастырского, ключевой задачей сегодня является обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций.

“Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко и и.о. Главы ГСЧС Украины Сергей Крук проинформировали участников совещания о дополнительных мерах, осуществляемых их ведомствами для обеспечения национальных интересов в сфере защиты государственной границы”, — говорится в сообщении.

Кроме того, во время совещания Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий выразил убеждение, что осуществляется “гибридная операция Союзного государства, что имеет характер миграционной атаки, где мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой”. Господин посол проинформировал присутствующих об этапах и динамике этой спецоперации и мерах реагирования польской стороны.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас выразил благодарность Украине за то, что она была одной из первых стран, которые помогли Литве с начала миграционного кризиса.

Дополнение

На межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, которая была посвящена безопасности государственной границы Украины, присутствовали главы силовых ведомств и несколько министров. Среди них — министр внутренних дел Денис Монастырский, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр обороны Алексей Резников и топ-чиновники ВСУ.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.