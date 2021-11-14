ООС: с начала суток шесть вражеских нарушений "тишины". Состояние раненого водителя-санитара тяжелое

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На Донбассе с начала текущих суток боевики уже шесть раз нарушили “режим тишины”. Состояние раненого сегодня в результате вражеских действий водителя-санитара тяжелое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.

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“От начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в направлении Невельского оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Неподалеку от Чермалыка враг дважды применил противотанковый ракетный комплекс. Вблизи Прицепиловки российские наемники совершили обстрел из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. В сторону населенного пункта Орехово-Донецкое вражеские войска вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Кроме того, как указано, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10“, с пересечением линии соприкосновения.

"В результате вражеских действий получил ранение водитель-санитар. Повреждены два санитарных автомобиля. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Дополнение

Председатель Донецкой ВГА Павел Кириленко сообщал, что в Донецкой области из-за ночного обстрела со стороны боевиков поселка Невельское Покровского района разрушено и повреждено по меньшей мере четыре частных дома. Из-под завалов спасатели вытащили мужчину и женщину.

Впоследствии правоохранители открыли производство и сообщили, что в результате обстрела было повреждено 9 домов, три из которых полностью разрушены.

По данным пресс-центра ООС, за прошедшие сутки, 13 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.