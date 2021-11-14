Ситуация в приграничье с Беларусью: Монастырский считает, внимание надо уделить мобильным силам реагирования

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Ключевой задачей на сегодня является обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций на границе. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает УНН со ссылкой на информацию аппарата СНБО по итогам межведомственного совещания на фоне ситуации на границе Польши и Беларуси.

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В своем докладе о состоянии выполнения определенных на заседании СНБО от 10 ноября задач по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отметил, что "осуществляется концентрация усилий для противодействия этой угрозе".

В частности, как указано, задействованы все структуры МВД, происходит взаимодействие с ВСУ, силами территориальной обороны, общественными объединениями.

По словам Монастырского, "ключевой задачей сегодня является обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций”.

Детали

Представители системы МВД во время совещания проинформировали участников о ситуации на украинско-белорусской государственной границе и о планируемых мероприятиях по обеспечению соблюдения режима государственной границы и общественного порядка.

Во время совещания и.о. председателя ГСЧС Сергей Крук сообщил, что в случае осложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы Службой будет обеспечено: ликвидацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению, гуманитарное разминирование территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, усиление в случае необходимости способности пунктов временного пребывания иностранцев Государственной миграционной службы в приеме беженцев путем дополнительного развертывания палаток.

"Усилено взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой по совместному выполнению задач в приграничных с Беларусью областях. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готова к выполнению задач в случае осложнения оперативной обстановки на украинско-белорусском участке границы", - подчеркнул Сергей Крук.

Председатель СБУ Иван Баканов после завершения межведомственного совещания по вопросам защиты государственной границы, которое состоялось в Луцке, заявил, что события на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны, и Служба безопасности принимает весь комплекс мер, чтобы исключить подобный сценарий в Украине.

"Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике”, — отметил Баканов.

Он рассказал, что СБУ в рамках своих полномочий активно применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мероприятий.

Также СБУ, как указано, обменивается информацией с Нацполицией и ГНС, создаются общие мобильные группы для работы в приграничных районах и т.д.

Дополнение

На межведомственном совещании под председательством секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, которая была посвящена безопасности государственной границы Украины, присутствовали главы силовых ведомств и несколько министров. Среди них — министр внутренних дел Денис Монастырский, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, министр обороны Алексей Резников и топ-чиновники ВСУ.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.