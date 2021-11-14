В ЕС обсуждают возможный созыв совета НАТО из-за ситуации на границе с Беларусью

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Польша обсуждает с Литвой и Латвией возможность созыва совета НАТО из-за ситуации на границе с Беларусью. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью агентству РАР, сообщает УНН.

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“Мы обсуждаем с Латвией и собственно с Литвой, не вводить ли нам 4-ю статью НАТО. Это решение предусматривает, что стороны будут консультироваться, вместе каждый раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого из союзных государств находятся под угрозой”, — рассказал Моравецкий.

"Кажется, что это нужно все больше и больше. Потому что уже недостаточно просто публично выражать свое беспокойство - теперь нужны конкретные шаги и преданность всего альянса", - добавил он.

Справочно

Статья 4 договора о НАТО предусматривает, что стороны могут просить консультаций между собой каждый раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.