Глава дипломатии ЕС созвонился с главой МИД Беларуси: отметил, что людей нельзя использовать как оружие

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным деле и политике безопасности Жозеп Боррель на фоне ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе созвонился с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, которому подчеркнул, что людей нельзя использовать как оружие, пишет УНН.

Цитата:

"Разговаривал с министром иностранных дел Беларуси Макеем, чтобы поднять (вопрос - ред.) нестабильной гуманитарной ситуации на границе с ЕС. Жизни людей должны быть защищены, а организациям - разрешен доступ. Возникшая ситуация недопустима, и ее нужно прекратить. Людей нельзя использовать как оружие", - написал Боррель в Twitter по итогам разговора.

Детали

В МИД Беларуси отметили, что во время разговора Макей заявил о "бесперспективности санкций и контрпродуктивности санкционных подходов для развития отношений по линии Беларусь - ЕС".

"Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока, оказании гуманитарной помощи беженцам на границе, взаимодействии по этому вопросу с соответствующими международными организациями системы ООН. Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса. Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога", - указали в МИД Беларуси.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.