В Австрии вводят локдаун для непривитых граждан

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Австрии в полночь на понедельник вступит в силу локдаун для всех невакцинированных граждан, пишет УНН со ссылкой на euronews.

Ранее планировались, что такая мера коснётся лишь нескольких регионов. Но правительство решило, как указано, "дожать" тех, кто отказывается от прививки. Сейчас в Австрии около 65% взрослых вакцинированы полностью.

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"С одной стороны, это происходит из-за значительно более заразного штамма "дельта", а с другой, к сожалению, из-за слишком низких темпов вакцинации в нашей стране. Заболеваемость среди привитых падает, а среди непривитых — постоянно растёт, и сейчас в возрастной группе от 18 до 59 превышает 17 на тысячу", - отметил канцлер Австрии Александр Шалленберг.

Детали

Австрия будет жить по принципу "2П": посещать общественные места будет можно привитым и переболевшим. Отрицательный результат ПЦР-теста больше не является разрешением.

Непривитым будет разрешено выходить из дома только на работу, к врачу, за продуктами первой необходимости и на краткие прогулки. Полицейские проверки уже начинаются, нарушителям грозит штраф в 90 евро.

Дополнение

Схожие меры вводятся и в Германии. В Берлине, тоже с понедельника, будет действовать то же самое правило "2П" для посещения ресторанов, супермаркетов, спортзалов и музеев. Правительство федеральной республики также не исключает, что по примеру Австрии введёт ограничения для непривитых на всей территории страны.