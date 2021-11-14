Берлин опровергает слухи об автобусах для людей от польско-белорусской границы

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В МИД Германии опровергают слухи об организации автобусных маршрутов для доставки людей с польско-белорусской границы в ФРГ, пишет УНН.

Цитата:

"Слухи о том, что Германия планирует отправить автобусы для перевозки людей из Беларуси через Польшу в Германию, ложные. Кто бы ни распространял эту ложь, подвергает людей на большой опасности", - говорится в сообщении МИД ФРГ в Twitter.

На это же указал представитель МВД Германии Стив Альтер.

"Федеральное правительство Германии не организует автобусы, чтобы подвозить людей от Беларуси через Польшу! Планов по этому поводу также нет. Кто так говорит, тот распространяет ложь. Ситуация в приграничной зоне опасна. Не пробирайтесь туда", - отметил он в Twitter.

Детали

Накануне глава МВД Польши Мариуш Каминский отмечал, что "среди мигрантов, которые блуждают на границе с Республикой Польша, ходят слухи, что Польша дала согласие на транзит мигрантов в Германию. Это ложь. Польская граница хорошо охраняется и будет охраняться. Я принял четкие решения по этому поводу". И что мигрантам во избежание провокаций правительственный центр безопасности посылает предупреждение на английском не верить слухам, и что польская граница хорошо охраняется. SMS также содержит ссылки на веб-сайт с расширенной информацией на 5 языках.

Дополнение

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.