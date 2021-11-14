Ситуация в приграничье с Беларусью: прорабатываются различные сценарии, вплоть до чрезвычайного положения в приграничных областях - Монастырский

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, в приграничных областях Украины в случае риска обострения не исключается даже сценарий введения чрезвычайного положения. Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга по итогам межведомственного совещания в Луцке в воскресенье, 14 ноября, пишет УНН.

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"Проработаны разные сценарии... вплоть до тех, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", - отметил министр.

Детали

По словам министра, в приоритете в ближайшие два года укрепить государственную границу с Беларусью. "И прямо сейчас планируется выделение средств в бюджете 2022 года", - добавил он.

Глава МВД отметил, что также на тех участках, где возможно массовое присутствие мигрантов, будут расположены временные сооружения. И сейчас для этого проводятся подготовительные работы.

Также Монастырский добавил, что определены места дислокации личного состава для усиления подразделений ГПСУ, НГУ, Нацполиции, определено взаимодействие с другими подразделениями, теробороной, ОО по охране общественного порядка.

Дополнение

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.