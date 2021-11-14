Женская сборная Украины переиграла Финляндию в отборе на Евробаскет-2023

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Женская национальная сборная Украины одержала непростую победу на выезде против Финляндии во втором матче квалификации чемпионата Европы 2023 года, пишет УНН со ссылкой на ФБУ.

Детали

Украина победила со счетом 71:77 (13:23, 18:17, 22:19, 18:18).

Самым результативным игроком матча в составе Украины стала лидер команды Алина Ягупова, забросившая 31 очко.

Благодаря двум победам в двух матчах украинки на первом месте в группе завершили это "окно" матчей женских сборных.

Дополнение

Следующие матчи наша национальная сборная проведет через год - 24 ноября 2022 года в третьем туре нашу команду ждет выездная игра с Литвой, а 27 ноября с Францией также на выезде.