Ситуация в приграничье с Беларусью: Монастырский говорит, на границу планируют выделить средства в Бюджете-2022

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что планируется выделение средств из Государственного бюджета 2022 года на строительство государственной границы Украины, на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Главный и основной наш план - это строительство государственной границы. Для этого принято специальное решение СНБО и прямо сейчас планируется выделение средств из государственного бюджета в бюджете 2022 года. Это наша стратегическая цель на следующие два года. Если мы говорим про быстрый ответ: на участках, где возможно будет массовое присутствие мигрантов, там будут временные сооружения, которые будут там расположены. Для этого там проводятся подготовительные работы”, — рассказал Монастырский.

Дополнение

Раньше Монастырский сообщал, что определено примерно 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к границе Украины.

Кроме того, Монастырский сообщал, что Украина должна в следующем году построить границу с Беларусью и Россией.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усиливает охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет о 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.