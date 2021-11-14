Резников и Данилов пригрозили уголовной ответственностью “дельцам” за помощь мигрантам из Беларуси

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов предупредили жителей областей, которые граничат с Беларусью об уголовной ответственности за помощь в незаконном пересечении границы для мигрантов. Об этом они заявили во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Я бы хотел предупредить дельцов, которые живут в тех областях, граничащих с дружественной нам Беларусью, которые вдруг планируют зарабатывать деньги на незаконном попадании мигрантов на территорию Украины — это будет против национальных интересов Украины, это вопрос национальной безопасности”, — сказал Резников.

Детали

По его словам, тот кто будет оказывать за деньги такую помощь и продавать страну — ответит серьезно по закону.

Алексей Данилов отметил, что в апреле 2014 года была отменена уголовная ответственность за незаконное пересечение границы.

“Но осталась уголовная статья за помощь этимлюдям.Томуэто будет уголовная ответственность по этому вопросу”, — добавил Данилов.

Дополнение

Данилов ранее сообщал, что сегодня на территории Беларуси находится уже около "16 тысяч человек — так называемых беженцев”.

Контекст

8 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами. Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 ноября две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси, их задержали.

10 ноября Беларусь заявила о наращивании войск ПВО на границе с ЕС.

Во избежание наплыва мигрантов из Беларуси, Украина усилит охрану государственной границы со страной-соседом. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, наиболее уязвимые участки украинско-белорусской границы будут усилены дополнительными подразделениями Госпогранслужбы, Нацполиции и Нацгвардии. Речь идет про 8,5 тыс. силовиков.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.