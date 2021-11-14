Госдеп: Лукашенко мигрантами пытается отвлечь внимание от действий РФ на границе с Украиной

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел 13 ноября беседу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, во время которой он сообщил, что действия правителя Беларуси Александра Лукашенко по переброске мигрантов к границам ЕС являются попыткой отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госдеп США.

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“Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку Польши со стороны США перед циничной эксплуатацией уязвимых мигрантов режимом Лукашенко. Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раскол и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной”, — говорится в сообщении.

Детали

Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Рау решительно осудили использование уязвимых мигрантов и призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных Западом, — отказ в правах человека и основных свобод для белорусского народа.

Секретарь также выразил глубокую признательность Польше за ее активную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты, Польша, другие союзники и партнеры едины в стремлении навязать Москве значительные расходы за ее военную агрессию и злонамеренную деятельность в регионе.

Напомним

Напомним, Министр обороны Украины Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов предупредили жителей областей, которые граничат с Беларусью об уголовной ответственности за помощь в незаконном пересечении границы для мигрантов.